Superbike, Petrucci cade in allenamento con la moto da cross: frattura della clavicola e della mandibola

Dopo Dovizioso, grave incidente per un altro popolare pilota italiano: tanta paura per Petrucci, che ha rimediato una doppia frattura in allenamento sul tracciato di Cingoli.

Brutto incidente per Danilo Petrucci. Il pilota 33enne della Ducati Barni, attualmente sesto nella classifica del mondiale Superbike, ha rimediato una rovinosa caduta in allenamento con la moto da cross. L’incidente è avvenuto a Cingoli, dopo il pilota ternano, una vita anche in MotoGP da protagonista, stava preparando il prossimo GP di Assen, in programma nel fine settimana del 19-21 aprile. Un appuntamento a cui quasi sicuramente non potrà prendere parte.

Rovinoso incidente per Petrucci a Cingoli: le condizioni

Petrucci, infatti, ha riportato una doppia frattura in seguito alla caduta nel circuito in provincia di Macerata: una della clavicola destra, l’altra della mandibola. Pur rimediando un lieve trauma cranico, inoltre, il pilota della Ducati Barni non ha mai perso conoscenza. Intervento chirurgico obbligatorio per lui, cui seguirà un periodo di riabilitazione. Difficile immaginare i tempi di recupero, anche se alcune contusioni hanno una prognosi di guarigione che oscilla tra i 30 e i 40 giorni.

Superbike, il comunicato sull’incidente del Team Barni

Dell’incidente occorso a Petrucci ha relazionato lo stesso Team Barni attraverso una nota: “A seguito di una caduta durante un allenamento con la moto da cross Danilo Petrucci ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola. Il pilota del Barni Spark Racing Team è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Danilo si trovava a Cingoli, per una giornata di preparazione al prossimo round del WorldSBK”.

In pochi giorni gli incidenti a Dovizioso e…all’altro Petrucci

Non è un momento felice, insomma, per i motociclisti italiani: un paio di giorni fa è giunta infatti notizia del rovinoso incidente occorso ad Andrea Dovizioso a Terranuova Bracciolini, un infortunio che ha costretto l’ex campione della Ducati al ricovero in ospedale. E, ironia della sorte, qualche giorno fa un grave incidente ha coinvolto un altro Petrucci, Gianni, presidente della Federbasket e vicepresidente della Salernitana. Tra Gianni e Danilo Petrucci, in ogni caso, non vi è alcun legame di parentela.