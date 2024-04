Basket, Gianni Petrucci vittima di un incidente stradale: il presidente della FIP non è in pericolo di vita

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, è rimasto vittima di un incidente stradale nei pressi di Roma mentre viaggiava con la moglie per raggiungere Valmontone

Incidente d’auto e grande preoccupazione per Gianni Petrucci. Il presidente della Federbasket è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma mentre viaggiava in compagnia della moglie. Restano ancora da accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

Petrucci trasportato al San Camillo di Roma

Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Roma finendo con la sua auto nella scarpata. L’ex numero uno del Coni era in compagnia della moglie e si stava recando a Valmontone. Petrucci è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma per sottoporlo a una serie di esami, anche alla testa. La moglie, invece, è ricoverata all’ospedale di Tor Vergata ed avrebbe riportato solo delle contusioni. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, Petrucci stava percorrendo una curva in zona Colle Pereto quando è finito fuori strada cadendo in un dirupo di 7-8 metri.

Gianni Petrucci: le condizioni

I primi accertamenti sembrano dare esito positivo per il presidente della FIP. Stando alle prime informazioni che arrivano, infatti, Petrucci avrebbe riportato una serie di fratture in diversa parti del corpo ma in questo momento non sarebbe in pericolo di vita.

Chi è Gianni Petrucci

Gianni Petrucci è uno dei decani dello sport italiano. La sua grande passione è sempre stata la pallacanestro di cui è diventato presidente federale nel marzo del 1992 fino al gennaio del 1999. Il passo successivo è stato quello più importanti con l’approdo al Coni di cui è stato presidente per 4 mandati consecutivi dal 28 gennaio 1999 al 14 gennaio 2013. Dal 2000 al 2001 è stato anche commissario straordinario della Figc. E ha avuto ruoli anche nel mondo della politica con un mandato da Sindaco di San Felice Circeo. Nel 2009 è poi tornato alla presidenza della Federazione Italiana Pallacanestro che detiene tutt’ora.

