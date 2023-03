Sbk, Danilo Petrucci deluso dai test

Il pilota ternano non ha avuto sensazioni positive in Catalogna

31-03-2023 22:37

Il centauro della Ducati Danilo Petrucci ha confessato la sua delusione dopo i test in Catalogna con la Ducati del team Barni: Sono stati due giorni abbastanza complicati. Abbiamo provato diverse cose e purtroppo non abbiamo trovato quello che ci serviva. La cosa positiva è che sono stato un po’ in moto”.

Petrucci venerdì è caduto due volte: “Fortunatamente sempre a centro curva. Abbiamo deciso di non continuare. Ci sono delle aree sui cui dobbiamo lavorare. Ad esempio l’accelerazione, perché non sono efficace. Comunque era importante capire come era il livello qua a Barcellona. Sono sempre abbastanza veloce sul passo, però non riesco a sfruttare le gomme nuove”.