Marco Verratti si presenta con Jessica, ma non dimentica l'ex

Dopo tanto clamore, paginate di paparazzate e relative indiscrezioni sulla loro relazione, ecco che Marco Verratti e Jessica Aidi hanno deciso di ufficializzare la loro storia.

La coppia ha preso parte a un evento parigino, a margine di questa intensa settimana per la moda, attirando l’attenzione di fotografi e calciofili in attesa di conferma da parte dei protagonisti dell’estate 2019.

Jessica Aidi, come già vi avevamo anticipato, vive una nuova stagione da un punto di vista professionale e, proprio in un frangente così rilevante per la sua attività di modella, ha deciso di presentarsi con il centrocampista del PSG che, separatosi dalla storica compagna e madre dei suoi figli, ha intrapreso un rapporto ormai serio.

L’uscita pubblica, in occasione di una occasione mondana organizzata da una nota azienda di gioielli e poi di una delle numerose sfilate della Paris Week Fashion 2019.

Il presunto flirt con la modella Cindy Bruna è dunque un lontano ricorso, per il regista che però ha mantenuto con la ragazza un’amicizia testimoniata dalla sua presenza nelle stories di Instagram.

Da parte di Jessica, per ora, non una battuta o un risentimento social per il fatto. Segnale che tra loro le cose paiono andare per il verso giusto.

VIRGILIO SPORT | 26-09-2019 10:16