Marco Villa: "Ganna molto concentrato"

Marco Villa, il responsabile dei cronoman azzurri ha parlato alla vigilia della prova a cronometro a Tokyo 2020, che vedrà in gara Filippo Ganna e Alberto Bettiol. “Stiamo vivendo un approccio alla prova all’insegna del lavoro. Alloggiamo sul lago Yamanaka, una location ideale e vicina al percorso. Non abbiamo il problema del caldo perche’ siamo a circa 900 metri di altitudine e questo ci ha permesso di prepararci con tranquillità”.

“Ci siamo allenati regolarmente con buone sessioni di training, seguendo il programma prestabilito. Pippo, in particolare, in questi ultimi giorni si è concentrato solo sulla gara di mercoledì; ha alternato uscite in bici da corsa e da crono. Siamo arrivati anche a fare 3 ore”.

OMNISPORT | 27-07-2021 15:47