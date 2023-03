Marcolini emozionato: "Sarà bello vedere lo stadio gremito"

Il Ct di Malta: "In Macedonia abbiamo fatto una buona prova, punto a dare equilibrio e testa libera alla squadra".

25-03-2023 21:15

Serata di forti emozioni per Michele Marcolini, che domani riceverà l’Italia a Malta.

L’ex centrocampista di Atalanta e Chievo, che ha preso le redini di Malta a fine 2022, prendendo il posto di Devis Mangia, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: “Per me è una bella avventura guidare una Nazionale, mi regala la chance di disputare gare con l’inno e di sfidare la mia Nazione. Fare tesoro di queste emozioni sarà importante, sulla partita di domani vedremo che succederà. In Macedonia abbiamo giocato bene, siamo stati punti da giocatori di caratura internazionale dopo un primo tempo equilibrato, poi sul 2-1 siamo stati bravi a mettere loro paura. E’ una squadra organizzata, ho ereditato da Mangia un buon lavoro; ho trovato un calcio meno atletico, provo a lavorare su equilibrio e le doti che abbiamo; per giocarcela contro le big, è chiaro dovremo dare il 500%. Credo che l’Italia domani cercherà di essere aggressiva, speriamo di poter sfruttare qualche spazio: non sono così critico con la Nazionale, ad alti livelli c’è grande equilibrio e gli episodi incidono. Le prestazioni non sono mancate agli azzurri, noi dobbiamo trasformare le emozioni in entusiasmo, sarà bello vedere lo stadio gremito. Dirò ai ragazzi: testa alta e sorriso, giochiamocela”.