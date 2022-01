Mario Balotelli spiazza tutti: novità sul suo futuro

19-01-2022 12:29

Mario Balotelli è stato uno che, per le sue gesta in campo e fuori, ha sempre fatto parlare di sé. Questa volta però a fargli guadagnare titoli di giornali e luci della ribalta sono le questioni legate al calciomercato e alla sua prossima possibile destinazione.

Balotelli e le voci di mercato

Il calciatore ex Brescia e Monza, attualmente in forza in Turchia all’Adana Demirspor, pare infatti sia finito nel mirino di alcune squadre che sarebbero disposte subito a investire una cospicua cifra su di lui per metterlo sotto contratto.

Ad ammetterlo è stato lo stesso presidente dell’Adana il quale ha parlato nei giorni scorsi di una squadra araba e di un altro team che Balotelli invece conosce piuttosto bene.

Balotelli, le parole del presidente dell’Adana

Sulle tracce di “Supermario” si sarebbe infatti messo anche il Newcastle, squadra che l’attaccante italiano ha già affrontato in passato ai tempi dei suoi trascorsi in Premier League con Manchester City e Liverpool.

In merito a un possibile trasferimento in Inghilterra di Balotelli, il numero uno dell’Adana Murat Sancak ha però assunto una posizione molto netta.

“Il Newcastle sta considerando il giocatore anche se non ci ha fatto offerte ufficiali e noi attendiamo, visto che nel caso dovremmo poi muoverci di conseguenza. C’è una clausola d’uscita sul contratto ma non posso rivelarne l’ammontare” ha dichiarato il presidente del club turco a Inside Football cinque giorni fa.

Balotelli, un trasferimento anche in ottica Italia

Sul tema Sancak è tornato di recente dando un nuovo aggiornamento nell’ultimo weekend.

“Balotelli ha ricevuto un’offerta di circa 6-6,5 milioni di euro, ma non abbiamo intenzione di accettarla perché quando si cerca di comprare un calciatore del suo calibro, non si può ottenere a questo prezzo” ha rivelato sempre a Inside Football.

“Perché io venda Balotelli, devono tirar fuori dalle tasche dieci milioni di euro. In ogni caso, anche se la sua clausola è più bassa, finché non gli dirò ‘vai’ lui non partirà. Io e Balotelli siamo come fratello e sorella. Lui mi ama e mi rispetta molto. Anche io gli voglio bene. Abbiamo un buon rapporto”.

I soldi e un nuovo rilancio della nuova proprietà dei Magpies però dovrebbero vincere tutte le resistenze di Sancak che, lasciando tornare Balotelli in Inghilterra, potrebbe consentirgli di “rimettersi sulla mappa” e lottare in un campionato di vertice per quella maglia azzurra a cui è ancora molto legato.

Mancini, in questo senso, non l’ha mai perso d’occhio e con una prova convincente nei prossimi in Premier League potrebbe definitivamente convincersi a puntare nuovamente su di lui. Tutto però, come spesso accade, è legato ai fili del mercato.

