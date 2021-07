Mario Balotelli si sfoga e lascia l'Italia: annuncio ufficiale

Mario Balotelli riparte dalla Turchia: è ufficiale. L’attaccante bresciano, reduce dall’esperienza al Monza, ha firmato un ricco contratto triennale con l’Adana Demirspor, club appena promosso nella massima divisione turca.

Nella foto dell’annuncio, SuperMario appare in compagnia del presidente Murat Sancak e del suo agente Mino Raiola, oltre che dell’ex centrocampista di Napoli e Udinese Gokhan Inler. Secondo le indiscrezioni per lui è previsto un maxi ingaggio di 5 milioni di euro a stagione.

L’obiettivo di Balotelli è stupire in Turchia per potersi riguadagnare l’Azzurro, in vista dei Mondiali del 2022 in Qatar.

Prima di salutare l’Italia, su Instagram Balotelli è stato protagonista di una polemica con alcuni follower che l’hanno insultato per un suo commento sull’Italia: “Ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani!”.

“L’Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la convocazione ma con questo a cosa serve scrivermi: “Sei scarso”, “stai a casa”, “non vali niente”, “non sei italiano”… Ci avete mai pensato che il Mondiale è un torneo difficile da conquistare per me ma non impossibile? E cosa dovrei dire se dovessi meritarlo? No, non mi riconosco in voi quindi addio Nazionale? Pensate prima di scrivere: non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato. Comunque, ora, forza Italia tutti insieme”.

OMNISPORT | 07-07-2021 17:17