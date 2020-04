Mario Cipollini, il Re Leone, azzanna il Coronavirus

L’invito di Mario Cipollini è stato raccolto dalla quasi totalità dei campioni: domenica, per Pasqua, al Giro Legends parteciperanno fuoriclasse delle due ruote del calibro di Paolo Bettini, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Gianni Bugno, Davide Cassani, Claudio Chiappucci, Stefano Garzelli, Moreno Argentin, Michele Bartoli e tanti altri ancora sfideranno a distanza gli amatori di tutta Italia, che dalle ore 11 alle 18 potranno collegarsi per correre sui rulli la tappa Giovinazzo-Vieste.

L’evento virtuale servirà a raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana, impegnata in prima linea nella lotta al Covid-19. “Ad Ancona ho avuto a che fare con gli ospedali – spiega Cipollini, in una diretta Instagram con ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha da poco subito due operazioni al cuore – Essere ricoverato ed accolto in maniera così bella da medici e infermieri mi ha avvicinato alla sofferenza di questo periodo”.

La mappa in Italia del contagio da nuovo coronavirus ha colpito la sensibilità del ‘Re Leone’, 53 anni, campione del mondo a Zolder 2002 e vincitore in carriera di qualcosa come 189 corse: “In ogni pallino c’erano città che mi ricordavano la mia attività – spiega l’ex fuoriclasse toscano, recordman di successi al Giro d’Italia – Milano è la grande mamma del ciclismo che a Milano inizia e finisce”.

“Basti pensare al Giro d’Italia, alla Gazzetta, alla Milano-Sanremo e al Giro di Lombardia… A Bergamo invece si pensa alla Bianchi, a Coppi e Gimondi, a Treviglio c’è stato Pantani e ci sono finito anche io. L’idea di vedere queste città così indifese e inermi nella zona più ‘calda’ e appassionata del nostro sport, mi ha fatto pensare che tutti insieme possiamo fare qualcosa”.

“Il ciclismo – conclude Cipollini – deve rendere a quelle persone quanto loro hanno dato a noi”.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 18:31