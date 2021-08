Marko striglia (di nuovo) Tsunoda

I 18 punti stagionali di Tsunoda non soddisfano il consigliere della Red Bull Helmut Marko, che torna a tuonare contro il pilota dell’Alpha Tauri: “La testa non è solo lì per inserirla nel casco, ma anche per pensare. Yuki è giovane, con molta mentalità giapponese, ma fa errori quando non sono affatto necessari, come se fosse al primo allenamento. Ma andrà bene, ha ancora tempo”.

Gasly, compagno di scuderia di Tsunoda, ha 50 punti in classifica generale, 32 in più del pilota giapponese.

OMNISPORT | 09-08-2021 15:49