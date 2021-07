Marquez, addio social: "Possono fare male, voglio tornare Marc"

In un’intervista a Speedweek, Marc Marquez ha raccontato quanto sia stato difficile l’ultimo anno dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste. L’otto volte campione del mondo vuole ritrovare serenità e concentrazione e per questo motivo ha preso una decisione ufficiale: “Ho eliminato tutte le app dei vari social dal mio telefono. Ho inviato le foto e i testi che volevo pubblicare a un gruppo WhatsApp e qualcun altro li ha postati per me. Non avevo mai fatto niente del genere prima, ma era necessario. I social possono essere un disastro per gli atleti ed è stato lo stesso per me. Se avessi iniziato a pensare a tutte le novità…”.

Il momento più bello della stagione per Marquez è stato sicuramente il ritorno alla vittoria in Germania, nell’amato Sachsenring, interrompendo un digiuno troppo lungo per un campione come lo spagnolo: “È frustrante non vincere. Inizi a chiederti cosa stia succedendo. Se non hai mai vinto una gara, è come se non avessi mai mangiato del cioccolato. Quando sai davvero che sapore ha, ne vuoi sempre di più. Vincere è importante anche per il tuo corpo. Dopo un brutto fine settimana, ci vorranno tre o quattro giorni per ricaricare le batterie. In caso contrario, è più facile dare il 100%”.

Nelle settimane precedenti al GP di Germania, Marquez ha ritrovato fiducia in se stesso: “Il test a Barcellona mi ha aiutato molto perché fino ad allora avevo guidato la Honda solo durante i GP. Quella prova è stata come un test pre-stagionale”

Marquez ha chiuso l’intervista parlando degli obiettivi per il resto della stagione: “Dopo un grave infortunio, molti piloti non hanno raggiunto lo stesso livello di prima. Invece io voglio essere di nuovo lo stesso Marc”.

