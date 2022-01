Marquez fuori dal tunnel: ufficiale la sua presenza ai test di Sepang

17-01-2022 14:24

Marc Marquez corre verso il ritorno alla normalità.

Per il sei volte campione del mondo MotoGP i primi giorni del 2022 sono stati forieri di buone notizie in serie.

Prima i miglioramenti dalla diplopia che l’aveva colpito nell’autunno 2021, dopo una sessione di Enduro, impedendogli di prendere parte alle ultime gare del Mondiale 2021, poi l’autorizzazione a tornare in sella a una moto da cross, infine i primi giri sulla Honda RC213V-S, che hanno preceduto il tanto atteso via libera per prendere parte ai test ufficiali in vista del Mondiale 2022, in programma il 5-6 febbraio a Sepang.

La comunicazione ufficiale è arrivata proprio dalla Honda, poche ore dopo il test sulla RC213V-S compiuto dal fuoriclasse di Cervera, durato ben 65 giri durante i quali Marc non ha manifestato alcun disturbo.

“Sono molto contento – il commento di Marc – Non ho avuto alcun problema di vista, ci sono ancora ampi margini dimiglioramento, ma mi ritengo molto soddisfattoper la mia giornata di test. Nelle prossime due settimane che mi separeranno dai test di Sepang proverò a migliorare ulteriormente la mia condizione e a perfezionare il feeling con la moto”.

