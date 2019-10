MotoGp, Marquez: "Ho pensato solo a vincere la gara"

“Voglio dire solamente grazie alla Honda per lo straordinario lavoro. Ora mi godo questa vittoria e festeggio il mio ottavo titolo”. Marc Marquez festeggia così l’ottavo titolo iridato.

Il centauro della Honda ha vinto anche in Thailandia: “Ho programmato il weekend cercando di vincere la gara, onestamente non mi importava del campionato, volevo solamente cercare il modo migliore per vincere questo GP. Quartararo è stato davvero veloce nella prima parte, avevo un po’ di distacco ma sono riuscito a riprenderlo”.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 10:12