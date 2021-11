Marquez, il fratello Alex non si sbilancia sul futuro

25-11-2021 18:25

Quella 2021 è stata la stagione del riscatto per Marc Marquez, scandita da tre vittorie, al Sachsenring, ad Austin e a Misano, ma il fuoriclasse spagnolo non è riuscito a concludere il Mondiale MotoGP 2021 a causa della caduta subita durante una sessione off-road che gli ha provocato la paralisi del quarto nervo ottico facendo riemergere il problema della diplopia, del quale il pilota della Honda aveva già sofferto nel 2011.

Il futuro agonistico del sei volte campione del mondo MotoGP è appeso a un filo al punto che neppure i suoi familiari hanno idee precise sulla data del suo rientro.

Il fratello Alex, intervenuto dal circuito di Lleida dove ha presentato il sesto Allianz Junior Motor Camp, non ha infatti potuto sbilanciarsi circa le condizioni di Marc, il cui obiettivo è quello di essere in pista per i test di febbraio a Sepang:

“Marc a Jerez mi ha chiamato in continuazione per sapere come stava la nuova moto. È concentrato sul prossimo anno, vuole ritornare il prima possibile, ma per adesso si pò solo aspettare bisogna avere pazienza e aspettare“.

“Purtroppo la vista è qualcosa di più complicato di un osso e non si possono farer previsioni. Per il momento Marc si deve solo riposare, a casa si sta occupando dei miei cani e questo è già qualcosa…” ha concluso Alex.

OMNISPORT