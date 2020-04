Marquez: "Stagione breve ma più rischiosa"

"Quando torneremo alla vita normale, la prima cosa che farò è correre in moto": il campione del mondo di MotoGp Marc Marquez non si smentisce. E a Sky Sport confessa che non vede l'ora di salire in sella e riprendere a gareggiare. Ma ammette che "sarebbe complicato avere una stagione breve, perché bisognerebbe prendersi dei rischi, non potendo saltare delle gare non ci sarebbe il tempo per recuperare punti. Onestamente non ci penso in questo momento, quando avremo un calendario farò le mie strategie".

Per il pluri iridato questo periodo di stop forzato è tuttavia utile per riprendersi dopo l'operazione alla spalla malconcia, che tanto l'ha fatto soffrire nella passata stagione. Il 2020 di Marquez e della Honda era cominciato bene con i test, "sono stati molto interessanti. Inizialmente in Malesia abbiamo perso un pò la strada, convinti che il problema fosse la mia spalla. Ogni commento che facevo, come il fatto di sentire la moto pesante in curva, era influenzato dalla spalla. In Qatar, le mie condizioni erano migliori, ma i problemi erano sempre gli stessi. Abbiamo provato dei pezzi del 2019, e analizzato la situazione, per risolvere i problemi e proprio all'ultimo giorno abbiamo ritrovato la strada giusta", sono le parole riportate dall'Ansa.

SPORTAL.IT | 23-04-2020 11:10