Marquez: "Un giro in più mi sarebbe stato utile"

“Questa mattina sul bagnato mi sentivo più ‘normale’, perché è meno impegnativo dal punto di vista fisico, stavo guidando bene nelle PL4 e anche nelle qualifiche, ma le condizioni non erano perfette e il grip era basso, il che significava tempi più lenti”. Così Marc Marquez a commentato il sesto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Lemans. “Quando è così sto guidando meglio, ma quando devi davvero spingere al limite è il momento più difficile, con la mia condizione fisica. E’ stato un peccato in qualifica perché sono stato il primo pilota a prendere la bandiera e sembra che un giro in più avrebbe potuto essere di grande aiuto. Ma sono contento di quello che abbiamo fatto oggi”.

OMNISPORT | 15-05-2021 19:12