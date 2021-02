Marsiglia, Olivier Ntcham: "Sorpreso dalle parole di Villas-Boas"

Arrivato nelle ultime ore di mercato dal Celtic, Olivier Ntcham è stato indirettamente uno dei responsabili delle clamorose dimissioni del tecinco Andre Villas-Boas dalla guida del Marsiglia. L’ex allenatore, fortemente in disaccordo con la politica sportiva della società, ha lasciato il club nel corso di una durissima conferenza stampa, nella quale si è detto deluso dalla condotta del Marsiglia e ha condannato l’acquisto di Ntcham, dicendo che non era un giocatore da lui richiesto ne desiderato.

Una settimana più tardi, il centrocampista classe ’96 è stato presentato alla stampa, e durante la conferenza ha pronunciato alcune parole a proposito di Villas-Boas, dicendosi sorpreso e deluso da quelle esternazioni in quanto i due, secondo il giocatore, si conoscevano eccome. Queste le sue parole:

“Sono rimasto molto sorpreso dalle dichiarazioni di Villas-Boas. Già nel 2019 il Marsiglia mi aveva cercato, ero stato contattato da Zubizarreta. Mister Villas-Boas, che mi conosceva bene, era a conoscenza dell’interesse del club. L’agente di Villas-Boas voleva lavorare con me, addirittura voleva un mandato esclusivo per il Marsiglia, ma io non ho accettato. Sono rimasto molto sorpreso, ma ho ignorato questa storia perché ero molto carico e desideroso di iniziare la nuova avventura”.

OMNISPORT | 09-02-2021 14:40