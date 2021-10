Marta Bassino e Sofia Goggia: "Abbiamo svolto un ottimo lavoro estivo"

Al Festival dello Sport di Trento è stato il giorno delle due regine dello sci alpino per quanto riguarda l’ultimo inverno, Marta Bassino e Sofia Goggia. La 25enne cuneese di Borgo San Dalmazzo ha conquistato la coppa del mondo di gigante, la 28enne bergamasca quella di discesa, ed entrambe sono già proiettate verso la nuova stagione, che avrà come appuntamento clou i Giochi invernali di Pechino 2022, dove si spera che l’Italia possa ripetere i trionfi di quelli estivi di Tokyo 2020.

“Nessuna come Marta scia in gigante, lei è il gigante” ha esordito Sofia, che poi si è proiettata verso i Giochi, dove dovrà difendere il titolo olimpico di discesa conquistato a Pyeongchang 2018, con una delle sue solite battute: “Adesso invece mi farò spiegare dalla mia vitellina Ambrosi come si fa il bis… sul ghiacciaio abbiamo svolto un ottimo lavoro che spero poi in gara si possa tradurre in costanza, sì, chiedo continuità a questa nuova stagione”.

Marta invece, più pacata come sempre, ha iniziato parlando della fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin: “Sta tornando forte, ma anche io ci sarò, abbiamo lavorato bene e prima di partire per l’Olimpiade di Pechino voglio andar bene gara dopo gara. I Mondiali di Cortina? Pur rimanendo delusa dal risultato del gigante, nel parallelo ho comunque ho ottenuto un titolo mondiale importante che considero un altro step nella mia crescita. A me piace fare le cose gradualmente e a ogni stagione ho aggiunto qualcosa”.

Infine, le emozioni che hanno vissuto seguendo i Giochi giapponesi la scorsa estate: “Mi è piaciuta l’atmosfera”, ha detto Marta, di poche parole come sempre, ma di molti fatti quando scende in pista. Sofia ha aggiunto: “Mi sono emozionata con Jacobs-Tamberi, Paltrinieri, i nuotatori e Vanessa Ferrari con la quale facevo fisioterapia”.

OMNISPORT | 09-10-2021 17:21