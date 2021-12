Martial lascerà il Manchester United a gennaio: "Deve giocare"

10-12-2021 14:26

A meno di sorprese, finirà a gennaio 2022 l’avventura di Anthony Martial con la maglia del Manchester United. Oramai seconda, se non terza scelta nel club inglese, l’attaccante transalpino vuole lasciare i Red Devils per tornare a essere titolare dopo diverso tempo e rimettersi in mostra come in passato.

A confermare il vicino addio di Martial a gennaio è stato il suo procuratore Philippe Lamboley. Intervistato da Sky Sports, l’agente dell’ex attaccante del Monaco ha confermato quanto molti si aspettavano dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo e la conferma di Cavani, Rashford e il resto degli avanti ‘rossi’:

“Anthony desidera lasciare il club a gennaio, ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare a gennaio e parlerò presto con la società”.

Arrivato nel 2015, Martial è arrivato in doppia cifra in tre occasioni, senza però mai brillare tanto da essere imprescindibile nel presente e nel futuro del Manchester United. Nell’attuale annata, invece, solamente sette presenze in Premier League e un goal, vista l’abbondanza in attacco.

L’arrivo di Rangnick al posto di Solkjaer non sembra aver modificato la situazione di un Martial che da anni sembra sull’orlo di lasciare il Manchester United, ma che ora dovrebbe effettivamente passare ad un altro team, in Premier League o all’estero.

Un tempo 19enne più costoso della storia, Martial aveva dovuto rinunciare suo malgrado all’amata maglia numero 11 in favore di Ibrahimovic. Secondo Patrice Evra, suo ex compagno francese, erano iniziati da lì i problemi di autostima del ragazzo, buon giocatore al Manchester United senza colpi da fuoriclasse.

Dove può giocare Martial? Difficile dirlo, ma le grandi dei maggiori campionati d’Europa, compresa la Serie A, drizzano le orecchie in vista del calciomercato. Uno dei tormentoni di gennaio è servito.

OMNISPORT