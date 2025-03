Martina Colombari allo scoperto sui problemi del figlio Achille: "Ecco cosa mi ha ferita"

L'ex miss Italia sta per compiere 50 anni, le difficoltà da madre, il rapporto con Costacurta e il ricordo di Alberto Tomba, il suo primo grande amore

E’ a teatro dove recita con Anna Galiena “Fiori d’acciaio” a luglio compirà 50 anni ma Martina Colombari si sente più viva che mai. L’ex miss Italia ha raggiunto un grande equilibrio interiore («Passi anni a cercare di guadagnarti ogni cosa. A dimostrare che sei una brava moglie, madre, attrice…Poi fai pace con te stessa e smetti di sentirti giudicata») nonostante non siano mancati problemi.

I problemi del figlio Achille

Tra questi, e non è un mistero, le bravate del figlio Achille che lo scorso anno catapultarono il ragazzo su tutti i giornali. Una storia lunga e dolorosa, dalla quale sia lui che papà Billy e mamma Martina stanno venendo fuori. Con fatica, con qualche lacrima ma anche con tanta rabbia per come è stata trattata la vicenda.

Ecco chi segue Achille

Intervistata dal Corriere della Sera Martina esce allo scoperto e rivela: «Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime. Come ho vissuto questo periodo? Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini».

Il rapporto col figlio

La Colombari non ha niente da rimproverarsi: «Gli siamo stati sempre vicino, anche quando era piccolo. Solo all’inizio abbiamo avuto delle tate. Poi, ci siamo stati solo Billy ed io. Quando sono entrata in crisi? Nel periodo di maggiore difficoltà, una giornalista, in tv, è arrivata a dirmi che mio figlio aveva bisogno di avere accanto una che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra. Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta».

Da questa storia l’ex miss Italia è uscita arricchita: «Achille mi ha insegnato che non posso tenere tutto sotto controllo. Un genitore non è un carabiniere, deve a un certo punto tirarsi indietro. Seguo il dottor Mendolicchio, che è direttore sanitario del centro sui disturbi alimentari di Piancavallo. Ho amici con figli che ne soffrono, altri che invece hanno ragazzi che da anni non escono di casa… la condivisione è importante. E non dobbiamo giudicare. A volte sembra che tutti vogliano fare i genitori al posto tuo, sono tutti più bravi di te…».

La love story con Tomba

Dopo aver ricordato che col marito Costacurta c’è sempre una grande intesa (“lui dice che se ci lasciamo trovo un altro uomo in un giorno”) si passa al ricordo di Tomba: «Non ci sentiamo. Ma ci mandiamo dei messaggi. Magari quando siamo in posti dove siamo stati insieme. E’ stata una favola alla Disney, il campione e la più bella d’Italia. È crollata dopo la copertina di 7 dove il titolo era: “Io sono mia”. Mi hanno odiato tutti perché gli avevo tolto attenzione. Il nostro è stato un amore vero. Il mio primo fidanzato, il primo con cui ho fatto l’amore».