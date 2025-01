Costacurta e Colombari, Capodanno speciale ma il post di Achille fa discutere

L'ex difensore del Milan e la sua compagna hanno trascorso l'ultimo dell'anno in maniera alternativa, su Tik Tok il figlio scatena i tifosi rossoneri

Niente veglione particolare, nessun festeggiamento esagerato: per Billy Costacurta e Martina Colombari è stato un 31 dicembre davvero particolare. L’ex difensore del Milan, oggi opinionista Sky, e la modella ex Miss Italia hanno dedicato la giornata a chi è meno fortunato, come testimoniato da foto e video sul profilo instagram della Colombari.

Martina e Billy alla mensa dei poveri

L’ultimo giorno dell’anno Martina e Billy hanno preferito dedicarlo ai meno abbienti, ed hanno preparato e servito la cena, assieme ad altri volontari, alla mensa dei poveri di San Francesco, gestita da Fra Domenico. Una maniera per aiutare chi è stato meno fortunato nella vita e passare assieme a loro qualche ora spensierata.

Dopo la cena la Colombari ha infatti anche organizzato una tombolata tra i presenti nel centro accoglienza, tirando i numeri (“è uscito il numero 5, la maglia di mio marito”) e alla fine si è scattata un selfie con l’ex giocatore in modalità giocosa con fischietti augurali in bocca. Dopo essersi rimessa in cucina per la cena di casa (zuppa di verdure) oggi la Colombari di buon mattino ha passato le prime ore del 2025 a cinema, da sola, a vedere il film “Le occasioni dell’amore”.

Il video di Achille che fa discutere

Con loro non c’era il figlio Achille, che da tempo sembra però aver messo la testa a posto, lontano da bravate reali o virtuali. Il giovane Costacurta però ne ha combinata un’altra, sia pur molto meno grave, facendo arrabbiare i tifosi del Milan. In un video su Tik Tok ha scelto l’11 ideale del Milan facendo storcere il naso ai fan del Diavolo. In porta Donnarumma (“anche se è un traditore”), e se la linea difensiva è accettabile (anche se priva di Baresi) con Tassotti, Thago Silva, ovviamente Costacurta e Maldini, le scelte a centrocampo e in attacco fanno discutere con Muntari, Rijkaard, van Bommel e Locatelli in mezzo e davanti la coppia Ronaldo-El Shaarawy.