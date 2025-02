Martina Colombari rompe il silenzio sul rapporto col figlio Achille e sul suo essere madre

L'ex Miss Italia a Verissimo confessa anche il segreto della felicità nel rapporto col marito Costacurta e assicura di non avere rimpianti nella vita

Una foto a volte vale più di mille parole: giorni fa Martina Colombari aveva postato sul suo profilo Instagram una foto di famiglia con il marito Alessandro Costacurta e lo scapestrato figlio Achille, che negli ultimi mesi ha messo la testa a posto dopo una serie di “mattane” che lo avevano fatto balzare ai “disonori” della cronaca. Tutti sorridenti e felici a conferma che il momento difficile in famiglia è alle spalle. L’ex Miss Italia è tornata a parlare del figlio ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5.

La Colombari si vede come un’aquila

Dopo aver parlato dell’importanza dell’amore nella vita di tutti i giorni (“conta la sostenibilità nei rapporti, torniamo alla sostanza“) alla Colombari viene mostrata sullo schermo quella foto con il marito e il figlio postata su Instagram e viene letto il suo messaggio: “Tutti dicono che l’amore fa male, ma non è vero. La solitudine fa male. Il rifiuto fa male. Perdere qualcuno fa male. Ma l’amore è l’unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire meravigliosi”.

La modella spiega: “Non l’ho detto io, è Oscar Wilde. Come madre mi reputo una resiliente, un’aquila, ma non perché sia rapace, perchè voi sapete che a un certo punto della loro vita le aquile scelgono se lasciarsi andare o mettersi in disparte per sei mesi circa, dove gli si riforma il becco, ricrescono le penne sulle ali, pronta per una nuova rinascita, ogni mamma deve rimettersi in discussione, sappiamo di non poter replicare l’educazione che abbiamo ricevuto perché non siamo pronte, non siamo strutturate, non conosciamo questa realtà che è cambiata. Noi mamme abbiamo un grosso compito, li portiamo nove mesi in pancia e poi cerchiamo di seguirli non standogli davanti ma di lato”.

Nessun rimpianto per Martina Colombari

Poi la Colombari fa un passo indietro: “All’età di Achille io già lavoravo da anni, poi ero donna e non uomo, ho qualche rimpianto perchè mi è mancata l’adolescenza, la spensieratezza, le uscite con le amiche, mi è mancato un pezzettino di vita ma rifarei tutto, proprio tutto. Non vorrei essere fraintesa: io sono una persona molto umile, semplice, normale ma non credo di aver fatto errori nella mia vita, forse avrei potuto fare di più ma non mi pento di niente, ho fatto tutto alla luce del sole, potendo guardarmi allo specchio e con grande felicità e con un sano amore verso me stessa”.

Il rapporto con Billy Costacurta

L’ultima parte dell’intervista è dedicata al rapporto con Alessandro Costacurta: “Come moglie come mi giudico? Meravigliosa, mi dò 5, 10 15. Dovreste chiederlo a mio marito, stiamo insieme dal ’96 sposati dal 2004 facciamo tanto insieme ma mantenendo la nostra individualità ed è fondamentale. Che belli che siamo, me lo dico da sola. Certo, ci sono cose che non sopportiamo l’uno dell’altra. Lui dice che io sono logorroica, che quando devo spiegare un concetto sono poco sintetica, che mi sento sempre insicura, che dovrei tirar fuori gli attributi, lui è un rigidone, alla guida diventa isterico ma ci sono quei meccanismi che abbiamo imparato a riconoscere, stiamo anche in silenzio, non ci fa paura, stiamo lì senza parlare ma respirandoci”.