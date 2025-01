Costacurta, tra Achille, Billy e Martina torna il sereno ma il web diffida da famiglia-modello

Sembrano solo brutti ricordi i momenti brutti vissuti dopo le esuberanze via social e non solo del figlio dell'ex difensore del Milan e della modella

La bufera sembra alle spalle. Mesi di sofferenze, di silenzi, di paura per le intemerate via social di Achille Costacurta, unico figlio di Billy e Martina Colombari, ma adesso sembra davvero essere tornato il sereno. Dimenticati i video choc, le volgarità e gli sfoghi preoccupanti del giovane, la famiglia negli ultimi mesi è apparsa unita più che mai.

La metamorfosi di Achille

Inizialmente Achille era stato mandato da solo in vacanza a divertirsi nei più svariati posti del globo (dove comunque qualche marachella l’aveva combinata) ma ultimamente sta sempre con i genitori e li segue nei loro viaggi. Le foto sui social testimoniano della serenità raggiunta. Una vacanza (l’ennesima, ricordano i maligni) a Dubai e nel Golfo Persico è stata l’ultima occasione per passare del tempo tutti e tre assieme, come si evince dal profilo Instagram di Martina.

Il post di Martina Colombari che inneggia all’amore

La Colombari ha postato una foto che la ritrae sorridente assieme al marito e al figlio (vestito con una giacca di lusso ed osteggiante un costoso orologio) ed ha scritto: “Tutti dicono che l’amore fa male, ma non è vero. La solitudine fa male. Il rifiuto fa male. Perdere qualcuno fa male. Ma l’amore è l’unica cosa in questo mondo che copre tutto il dolore e ci fa sentire meravigliosi”.

Non tutti abboccano al messaggio della famiglia perfetta

Tantissimi i commenti: “Siete splendidi!! Sempre avanti e uniti!! Un forte abbraccio a tutti!!” e poi: “Augurissimi ma di più ad Achille” e anche: “E’ tanto bello il figlio, un sorriso radioso, probabilmente non vuole uniformarsi a tutti gli uomini con le sopracciglia a ali di gabbiano e fa bene! Per me è forte deve solo incanalare bene le sue potenzialità. Bella famiglia”

Non mancano reazioni acide: “Visto il risultato ottenuto col figlio credo che l amore sia servito a poco” e anche: “Non credo che l’amore basti a risolvere certi problemi. Può essere uno degli ingredienti ma poi ci vuole ben altro”, oppure: “Che tristezza leggere questo , l’amore di cui parla non ha salvato suo figlio da tutto quello che lo ha travolto. Invece di dare solo amore avrebbe dovuto dare anche disciplina, rispetto ed un minimo di educazione verso il prossimo” e ancora: “A volte il troppo amore non aiuta , non aiuta per niente!!” e infine: “La finta famiglia del mulino bianco”.