19-10-2022 23:16

Martina Trevisan avanti tutta in Messico: la tennista azzurra ha battuto per 6-0 4-6 6-3 la ceca Katerina Siniakova, conquistando per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di un torneo WTA 1000.

Dopo aver vinto in carrozza in primo set, la Trevisan ha perso sicurezza al servizio e ha pagato dazio nel secondo parziale, mentre nel terzo ha ripreso fiducia, chiudendo per 6-3. Ora aspetta la vincente del match tra Elisabetta Cocciaretto e la statunitense Coco Gauff.