Massimo Mauro: “Fiorentina favorita, con Ballardini un’altra Cremonese”

Mauro dagli studi di Mediaset: “Con una sfida secca la Fiorentina avrebbe avuto problemi, su 180 minuti invece i Viola sono favoriti”

05-04-2023 21:13

Massimo Mauro, ex calciatore ed ex volto di Sky Sport, attualmente opinionista di Mediaset, ha parlato del doppio impegno di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese. Per l’opinionista la Fiorentina, nell’arco dei due impegni, è favorita. Le parole dell’ex Juventus e Napoli: ”In una sfida singola, secca, potrebbero esserci problemi per la Fiorentina, ma sui 180 minuti la squadra di Italiano è favorita. È molto favorita… “

In chiusura prosegue, poi, Massimo Mauro: “Certo, con Ballardini si è vista un’altra Cremonese, forse poteva essere chiamato prima”.