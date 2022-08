Masters 1000 Cincinnati: Nadal eliminato da Coric

18-08-2022 08:30

Era dall’erba di Wimbledon che Rafael Nadal non scendeva su un campo da tennis per una match ufficiale.

Lo ha fatto sul cemento americano di Cincinnati contro il croato Borna Coric: per il maiorchino è arrivata una sconfitta per due set a uno. Per Rafa si tratta della prima sconfitta dall’ottavo di finale degli Internazionali d’Italia dello scorso maggio quando fu superato in rimonta dal canadese Denis Shapovalov per 1-6 7-5 6-2.

7-6 4-6 6-3, questo il punteggio con cui il croato ha eliminato Nadal in quasi tre ore di match in cui alla fine hanno pesato tantissimo i due set point mancati da Nadal nel corso del tie-break del primo set, interrotto per un’ora a causa della pioggia.

Agli ottavi Borna Coric affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, vittorioso con un doppio 6-3 su Marcos Giron.