Masters 1000 Indian Wells, Dimitrov-Norrie la prima semifinale

Al torneo Masters 1000 sul cemento californiano di Indian Wells una delle due semifinali, quella della parte alta del tabellone, la giocheranno Grigor Dimitrov e Cameron Norrie. Il bulgaro, attualmente numero 28 del mondo, dopo due ore e 40 minuti di battaglia torna dopo due anni tra i primi quattro di un torneo di questo livello piegando col punteggio di 3-6 6-4 7-6 il polacco Hubert Hurkacz, che è numero 12 e che è in piena corsa per le ATP Finals di Torino. Il britannico invece, numero 26, ha letteralmente travolto per 6-0 6-2 in un’ora e 10 l’argentino Diego Schwartzman, numero 15. Stasera ci sono gli ultimi due quarti di finale tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e il greco Stefanos Tsitsipas e tra il tedesco Alexander Zverev l’”ammazzaitaliani” statunitense figlio d’arte Taylor Fritz, giustiziere di Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

OMNISPORT | 15-10-2021 10:22