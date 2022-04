29-04-2022 22:02

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo dell’anno di questa importanza, che si gioca a partire da domenica sulla terra rossa della capitale spagnola, dove attualmente stanno già giocando le donne. Saranno presenti ben 16 dei primi 18 tennisti del mondo, unici assenti il russo Daniil Medvedev e Matteo Berrettini. Come si può vedere dagli accoppiamenti, saranno tre gli italiani presenti: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, mentre Lorenzo Musetti cercherà l’ingresso nel main draw attraverso le qualificazioni. Da notare infine che Novak Djokovic e il rientrante Rafael Nadal sono entrambi nella parte alta del tabellone.

N. Djokovic (Srb, 1) bye

C. Gimeno Valero (Esp, wc) vs. G. Monfils (Fra)

A. Murray (Gbr, wc) vs. D. Thiem (Aut, pr)

D. Shapovalov (Can, 14) vs. qualificato

H. Hurkacz (Pol, 12) vs. qualificato

L. Harris (Saf) vs. A. Davidovich Fokina (Esp)

B. Coric (Cro, pr) vs. R. Bautista Agut (Esp)

C. Ruud (Nor, 5) bye

R. Nadal (Esp, 3) bye

M. Kecmanovic (Srb) vs. A. Bublik (Kaz)

A. Karatsev (Rus) vs. qualificato

B. van de Zandschulp (Ned) vs. P. Carreno Busta (Esp, 16)

C. Norrie (Gbr, 9) vs. qualificato

F. Krajinovic (Srb) vs. J. Isner (Usa)

N. Basilashvili (Geo) vs. F. Fognini (Ita)

C. Alcaraz (Esp, 7) bye

S. Tsitsipas (Gre, 4) bye

L. Sonego (Ita) vs. J. Draper (Gbr, wc)

D. Evans (Gbr) vs. F. Delbonis (Arg)

J. Brooksby (Usa) vs. T. Fritz (Usa, 11)

D. Schwartzman (Arg, 13) vs. qualificato

G. Dimitrov (Bul) vs. qualificato

L. Pouille (Fra, wc) vs. K. Khachanov (Rus)

A. Rublev (Rus, 6) bye

F. Auger Aliassime (Can, 8) bye

F. Tiafoe (Usa) vs. C. Garin (Chi)

A. De Minaur (Aus) vs. P. Martinez (Esp)

T. Paul (Usa) vs. J. Sinner (Ita, 10)

R. Opelka (Usa, 15) vs. S. Korda (Usa)

I. Ivashka (Blr) vs. qualificato

M. Cilic (Cro) vs. A. Ramos Vinolas (Esp)

A. Zverev (Ger, 2) bye

OMNISPORT