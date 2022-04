Masters 1000 Montecarlo: Davidovich Fokina primo finalista

16-04-2022 17:15

È Alejandro Davidovich Fokina il primo finalista, peraltro totalmente inatteso, del Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo, numero 46 del mondo, ha battuto nella prima semifinale sul campo centrale del Country Club monegasco il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 28, col punteggio di 6-4 6-7 6-3.

Davidovich Fokina intasca il primo parziale con un solo break a suo favore, conquistato nel terzo game. Nel secondo va sotto 0-2, poi ribalta la situazione andando 4-2 ma quando serve per il match perde il servizio a 15 e poi cede anche il tie-break per 7-2 dopo averlo condotto per 2-1. Anche nel terzo Dimitrov va in vantaggio 2-0 ma anche stavolta subito dopo perde due servizi di fila ma stavolta Davidovich Fokina vola sul 5-2 e stavolta, quando serve per il match sul 5-3, non trema più.

