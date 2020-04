Materazzi, altre frecciate a Ibrahimovic

"Meglio Ibra o Totti? Dipende se vuoi vincere un campionato o il Mondiale". Così l'ex difensore dell'Inter e dell'Italia campione del mondo a Germania 2006, Marco Materazzi, durante una diretta Instagram.

L'ex nerazzurro ha poi parlato dell'attaccante svedese, non risparmiando altre stilettate. "Non ho alcun tipo di rapporto con lui. All'inizio eravamo due zingari e le cose tra di noi andavano bene, poi qualcosa dev'essere cambiato visto che dice di essere così rancoroso nei miei confronti. Ma non è un problema. Calcisticamente è un fenomeno, ma non ai livelli dei più grandi anche se lui si sente Dio. Tolti i più forti di sempre ci sono calciatori come lui, Totti, Neymar, Henry, tutta gente che ha fatto la storia del calcio".

SPORTAL.IT | 22-04-2020 13:46