Materazzi contro Nedved, tifosi scatenati

Che Marco Materazzi non ami la Juventus è risaputo, ecco perché la sua entrata dura in tackle su Pavel Nedved non sorprende. Sul web però si scatena l’ironia e lo scontro tra bianconeri e nerazzurri.

Ma andiamo con ordine. Il vicepresidente della Juventus ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Tra i passaggi più curiosi c’è sicuramente il parallelismo tracciato tra il percorso scolastico di suo figlio e il dominio incontrastato dei bianconeri in Serie A negli ultimi nove anni:

Mio figlio era alle medie e ora guida la macchina ed è all’università e, in tutti questi anni, lo Scudetto è ancora nostro.

Nessun riferimento diretto agli eterni rivali nerazzurri, non la minima velata intenzione di punzecchiare qualcuno. Eppure, la frase non ha lasciato indifferente Materazzi che, dal suo profilo Instagram ufficiale, dimostra di non aver gradito e commenta con tanto di tag diretto all’Inter:

Pavel… gli auguriamo tutti di poter vedere VINCERE anche la Champions prima che finisca gli studi, se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il MONDIALE che facevano l’ASILO e le ELEMENTARI!!!

I commenti dei tifosi

Il post dell’ex centrale nerazzurro non è passato certo inosservato, anzi, ha scatenato un vero e proprio vespaio. Con i tifosi dell’Inter in brodo di giuggiole e quelli juventini, ovviamente, pronti a dare battaglia. Non sono poi mancati i like e i commenti “pesanti”, come quelli di Ranocchia e Colonnese, che scrive: “Orgoglioso di essere tuo amico! Leggenda!”. Anche l’ex attaccante del Lecce Chevanton ha dimostrato la sua vicinanza di pensiero con Matrix, scrivendo: “Sei un grande frate, che grande che sei!”.

Tanti poi i commenti a tinte nerazzurre che chiedono: “Materazzi in società!“, “Poche storie, ci serve uno così in dirigenza. Sempre pronto a difendere i nostri colori contro tutti” e ancora: “come si fa a non amarti?”. E, ovviamente, non mancano commenti come: “Sei un idolo”, “Ti amiamo idoloooo”, “Mamma mia Marco l’hai steso!” e in molti ripropongono il coro dei tifosi interisti per Matrix: “Tutti pazzi per Materazzi“. Qualcuno, infine, rincara la dose e scrive: “La Serie B se la ricorda bene?“.

Dall’altra parte della barricata, i tifosi juventini non si fanno pregare e attaccano Materazzi. C’è chi scrive “Sì, peccato che Nedved sia un pallone d’oro e tu uno scarparo” e chi sottolinea: “Tu incarni proprio l’essere interista, rosichi e ti rifai al triplete, mentre Nedved parla di attualità“. Per passare poi a ricordare “Pavel Nedved pallone d’oro e fenomeno riconosciuto, tu difensore scarsissimo che la Champions l’ha vinta senza vedere campo“.

SPORTEVAI | 25-03-2021 16:05