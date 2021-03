E' duello tra Juventus e Roma per un ex bomber della Serie A

L’avventura di Mauro Icardi al Paris St. Germain sembra essere arrivata al capolinea. Quest’anno ha giocato solamente 15 partite di Ligue 1 segnando 5 gol e le priorità del club parigino sembrano altre, come per esempio i rinnovi dei loro altri big, ma nella capitale francese si sogna anche l’arrivo di uno tra Messi e Cristiano Ronaldo, e al PSG sembrano tutt’altro che intenzionati a continuare a pagare uno stipendio oneroso a un calciatore che non è nemmeno titolare fisso.

Il 28enne bomber argentino di Rosario, che ha militato nell’Inter dal 2013 al 2019 lasciando il club nerazzurro anche con strascichi polemici, è tuttora seguito da alcune squadre di Serie A, su tutte Juventus e Roma. Bianconeri e giallorossi lo corteggiano già da tempo, anche se l’interesse della Vecchia Signora, malgrado due delle sue attuali tre punte, CR7, Dybala e Morata, potrebbero lasciare la Juve, sembra essere un po’ scemato.

In parole povere, Paratici e Nedved, nonostante abbiano bisogno di un nuovo attaccante se due dei tre nominati dovessero partire, sembrano restii ad affidarsi, come riporta Sportmediaset, “a un giocatore che potrebbe non dare garanzie di continuità e di integrazione nel gruppo”. La Roma invece, a quanto pare, non si fa di questi problemi, e visto il probabile addio di Dzeko a fine stagione, Icardi sarebbe un sostituto perfetto. L’unico fattore contrario all’arrivo di Icardi nella Capitale è il suo elevato ingaggio, che potrebbe essere ammortizzato da un’operazione che preveda il prestito con diritto di riscatto.

OMNISPORT | 25-03-2021 13:46