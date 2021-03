Tensione Inter-Juventus: Pirlo ha irritato i nerazzurri

Cresce la tensione tra Inter e Juventus, in vista della volata scudetto che sta per cominciare. Sabato Andrea Pirlo ha alzato la pressione parlando di Inter “fortunata” per i casi di Covid arrivati prima della pausa per le Nazionali, che permetterà alla squadra di Antonio Conte di recuperare senza problemi. “Noi invece abbiamo giocato anche coi contagiati perché sono state fatte altre scelte”, ha sibilato il tecnico dei bianconeri.

Parole che non sono affatto piaciute alla Pinetina: come fa trapelare la Gazzetta dello Sport, il club meneghino considera invece un danno il rinvio della partita contro il Sassuolo, soprattutto per l’aspetto psicologico legato alla classifica, che al termine di questa giornata potrebbe vedere la Juve a -7 dalla capolista.

Inoltre il recupero infrasettimanale degli emiliani contro il Torino avrebbe favorito la squadra nerazzurra sabato sera, e il posticipo della gara complicherà inevitabilmente il calendario. Le assenze di Handanovic e De Vrij sarebbero invece state gestibili.

In ambienti nerazzurri si fa intendere che le parole di Pirlo sono un tentativo deliberato di alzare la pressione sul Biscione, in vista delle prossime fondamentali partite che decideranno la corsa scudetto. E la tensione sarà destinata ad aumentare nel corso delle prossime settimane.

OMNISPORT | 21-03-2021 14:02