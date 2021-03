Juventus, parte l'operazione Made in Italy

È tempo di profonde considerazioni in seno alla dirigenza della Juventus dopo la cocente eliminazione in Champions League per mano del Porto di Conceicao. Alla luce anche degli altri risultati delle italiane (Inter out ai gironi, Atalanta e Lazio agli ottavi di CL, Milan agli Ottavi di EL, Napoli ai sedicesimi), è chiaro come la linea intrapresa dalla società bianconera, così come da tutto il calcio italiano (forse ad eccezione del Milan) è sbagliata.

In queste ultime stagione la Juventus è sopravvissuta grazie all’enorme vantaggio accumulato sulle concorrenti nel corso degli anni di Tirannia, ma un’inversione di tendenza si era già vista nella gestione Maurizio Sarri. Oltre a ciò, la partenza e il declino fisico di alcuni Campioni non è stata sopperita da arrivi di pari livello. I tentativi di Fabio Paratici di allestire unna rosa con un mix di giovani e giocatori affermati, fino a qui, non sta pagando. Ai vari ragazzi “prodigio” come Chiesa, Kulusevski e De Ligt, sono stati affiancati vari parametri zero (Rabiot e Ramsey) non all’altezza dei giocatori che sono transitati da Vinovo negli ultimi anni (Pogba, Vidal, Maschisio, Tevez).

Urge un cambio di marcia, sopratutto per quanto riguarda la filosofia della squadra, e se Paratici è un Talent Scout di ottimo livello, forse non è ancora in grado di gestire una parte finanziaria che non gli compete. Marotta non era sicuramente un Guru, ma quanto manca a questa società.

Secondo il quotidiano Tuttosport, proprio Fabio Paratici avrebbe deciso quale linea seguirà la Juventus nel prossimo futuro: la linea del Made in Italy. Nel corso della prossima sessione di calciomercato, data la probabile permanenza di CR7, il dirigente bianconero punta a liberarsi di ingaggi pesanti e fondamentalmente inutili (i solito Ramsey e Rabiot, ma anche Alex Sandro e, forse, Chiellini) per provare a puntare tutto su giovani italiani.

Uno degli obiettivi più concreti è Emerson Palmieri, esterno in forza al Chelsea ma già da diverso tempo nel mirino dei bianconeri. Oltre a lui, Paratici vorrebbe provare a riportare a Torino Moise Kean, tristemente ceduto troppo in fretta per una facile e misera plusvalenza. Operazione molto difficile, dato che ormai il classe 2000 si avvia ad essere il centravanti titolare del PSG.

Altro promesso sposo bianconeri, seguito assiduamente da Paratici è Manuel Locatelli, protagonista di due stagioni stupende al Sassuolo e, a 23 anni, sembra pronto per diventare il Play titolare della Juventus.

Ultimo, ma non meno importante, c’è colui su cui la Juventus vorrebbe rifondare: Nicolò Zaniolo, talento più puro del Belpaese ma bloccato ormai da due anni da due rotture del crociato. I bianconeri puntano tantissimo sull’ex Inter, e sembra che anche Zaniolo non veda l’ora di approdare alla corte di Andrea Pirlo. Tuttavia servirà ancora del tempo, e con tutta probabilità questa operazione andrà in porto solamente nel 2022.

Fuori dal Made in Italy, c’è però un altro giocatore che potrebbe tornare di moda, ossia Mauro Icardi, che secondo Mundo Deportivo è in uscita dal PSG. La sua cessione servirebbe a liberare spazio salariale per accogliere Leo Messi, che in Spagna danno per certo in arrivo sotto la Tour Eiffel. Sull’argentino classe 1993 ci sarebbero anche Roma e Milan, ma non è un segreto che Mauro preferisca la Juve.

Insomma l’ennesima rifondazione, la terza in tre anni per una squadra che ha sempre fatto della solidità e dello zoccolo duro la propria forza. Pirlo, senza dubbio, avrà a disposizione anche l’anno prossimo una rosa superiore alla media, al Maestro il compito di farla suonare.

