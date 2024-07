Materazzi, nuova frecciata ad Ibrahimovic: il post sotto la foto di Eto'o accende la polemica

L'ex difensore dell'Inter manda l'ennesima bordata allo svedese via Instagram riaccendendo una rivalità infinita, sui social si scatena la bufera

Materazzi vs Ibrahimovic, atto ennesimo. Da anni, nonostante l’ex difensore dell’Inter abbia smesso da quasi dieci anni, non c’è momento in cui i due non si pizzichino a vicenda per una rivalità mai sopita anche se va detto che ad accendere la polemica è quasi sempre Matrix ed anche stavolta è sua la provocazione.

Il post di Materazzi contro Ibra

Tutto nasce da un post della Lega di serie A che su Instagram celebra Eto’o raffigurandolo in una stanza piena di trofei, dove spicca la Champions nell’anno del triplete dell’Inter. Cade la ricorrenza del 15esimo anno da quando il bomber passò dal Barcellona all’Inter nell’ambito di uno scambio con Ibrahimovic.

Proprio commentando le tante coppe e soprattutto quella più bella Materazzi commenta: “Ma che ne sa quell’altro?” con tre faccine che piangono dalle risate (e l’accento su sa che non ci vuole).

Il web si ribella alle provocazioni di Materazzi

Fioccano le reazioni sull‘ennesima frecciata a Ibra: “Quando mi chiedono chi è il giocatore più antisportivo penso subito a te, mi dispiace Marco ma tu sei l’esempio giusto. Colui che invece “non ha vinto la champions” è un esempio per i giovani talenti e per la mentalità forte che ha. La differenza è abbastanza evidente, fare il gradasso sui social non porta a nulla ma fai solo brutta figura” e poi: “Mi chiedo perché sei così cattivo? Non ho mai visto un giocatore pur passando anni e anni sia ancora lo stesso, perché hai così tanta rabbia repressa, verso un altro club e giocatori che non ti nominano mai” e anche: “Ossessionato come i suoi tifosi..”

C’è chi scrive: “Materazzi si crede Maldini. da questo si comprende la malattia mentale” e poi: “Che noioso sempre le stesse cose mentre Zlatan manco lo fila di striscio” e ancora: “Perché non si paragona lui a Zlatan e usa sempre qualcun altro? Non si sentirà all’altezza, molto probabilmente” oppure: “Materazzi ha la sindrome di inferiorità incredibile”, oppure: “Anche il libro di grammatica mi sa che l’ha toccato poco” e la chiosa: “Se chiedi ad Ibra chi sia Materazzi ti risponde con i materazzi del letto

Non manca chi si schiera dalla parte di Matrix: “Ha ragione, quell’altro quella roba può andare a vederla nella sala trofei della squadra che ora rappresenta degnamente” e infine: “ma sono il solo che, nel vedere Zidane con la torcia olimpica, ha pensato che… da un momento all’altro da sotto la maschera sarebbe saltato fuori Materazzi?”