Materazzi punge il Milan: "Fuori dall'Italia Milano è l'Inter"

Marco Materazzi a GQ Italia ha promosso il nuovo logo dell’Inter: “E’ molto innovativo, va verso i ragazzi, verso chi deve far sì che l’Inter diventi più grande. Noi siamo vecchi passionali, questo si avvicina al mondo attuale. Dobbiamo essere bravi noi a scrivere la storia, come stanno facendo i ragazzi e le ragazze della prima squadra; sta crescendo tutto l’ambiente Inter da 7-8 anni. Ci sono stati una rifondazione e tanti cambi societari”.

Sullo scudetto: “Abbiamo una posizione invidiabile, in tanti vorrebbero essere al nostro posto. Il destino dipende solo da noi, fortunatamente o sfortunatamente non ci sono le coppe ma ci sono partite toste. Con il Covid non sai mai chi ci sarà la domenica. mi auguro non ci siano problemi”.

Poi la puntura al Milan: “Questo è lo spirito che si vuole dare alla squadra numero uno di Milano. Così veniamo soprannominati all’estero: Inter Milano; tanto rispetto per il Milan che ha fatto tanto in Europa, però quando vai fuori dall’Italia Milano è l’Inter”.

OMNISPORT | 30-03-2021 14:29