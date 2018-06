Materdominivolley: riecco Cazzaniga

Dopo l’ufficializzazione della conferma in blocco dello staff tecnico e dello staff medico-sanitario, per la Materdominivolley.it Castellana Grotte è tempo di primi annunci anche per quanto riguarda il roster a disposizione di Maurizio Castellano per il prossimo campionato nazionale Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Il presidente Michele Miccolis e il direttore sportivo Vito Primavera, infatti, hanno annunciato i due nomi che comporranno la diagonale titolare. Si tratta di due ritorni in maglia gialloblù.

Il prossimo opposto della Materdominivolley.it, infatti, sarà Roberto Cazzaniga. Classe 1979, brianzolo di nascita (è di Villasanta, cittadina alle porte di Monza) ma ormai pugliese d’adozione, 198 centimetri e 22 stagioni d’esperienza dalla B2 alla Superlega con le maglie di Monza, Milano, Parma, Montichiari, Crema, Segrate, Atripalda e New Mater Castellana Grotte, Cazzaniga torna a vestire la maglia gialloblù dopo la stagione 2013/2014. Proprio in quell’anno, con la Mater, conquistò il premio “Andrej Kuznetov” come miglior realizzatore della serie A2 (titolo peraltro meritato anche nelle stagioni 2005/06 e 2008/09) e fu compagno di squadra dello stesso Castellano. Reduce da una stagione da protagonista in Superlega e dalla tripla promozione con l’altra società di Castellana, Cazzaniga vanta uno score pazzesco da oltre 6000 punti nelle 16 stagioni di A1 e A2 (regular season, playoff e Coppa Italia comprese).

Al palleggio, invece, ci sarà Peppe Longo. Classe 1998, castellanese d’origine e di formazione pallavolistica, talento puro plasmato nella stessa Accademia del Volley Giovanile di Puglia gialloblù, 181 centimetri e già 2 stagioni in serie A2 alle spalle, Longo ha debuttato con la maglia della Materdominivolley.it nella serie cadetta nella stagione 2014/2015, prima di viverla direttamente nella stagione 2016/2017. Tra Castellana Grotte e Bergamo (squadra in cui ha giocato l’anno scorso), le presenze in serie A2 sono 70 in 3 anni.

