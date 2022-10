Matri loda Lautaro: “Può arrivare ai livelli di Tevez”

23-10-2022 10:25

È stato un Fiorentina – Inter infinito, ricco di gol anche in zona “cesarini” e di decisioni arbitrali che faranno discutere per un po’.

Ma anche la vigilia del match è stata infuocata, con tanti commenti per raccontare i campioni che sarebbero scesi in campo di lì a poco.

Tra questi ha detto la sua Alessandro Matri. L’ex centravanti di Cagliari e Juventus, fra le altre, si è espresso su Lautaro Martinez: “Ha la garra fra le sue caratteristiche è un giocatore carismatico che secondo me può arrivare ai livelli di Tevez, però deve essere più continuo anche in zona gol, nonostante nelle ultime stagioni stia segnando con più continuità, ci sono delle partite in cui è assente, lì deve tirare fuori qualcosa in più soprattutto a livello caratteriale”.