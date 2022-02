Matri stuzzica Ibrahimovic: "Ha perso uno scudetto contro di me"

03-02-2022 19:24

Alessandro Matri, sui social, ha voluto elogiare la cantante Elisa per la sua canzone a Sanremo, specificando chiaramente come per lui sia superiore a tutti: “Ma veramente Elisa è in gara con gli altri?”. Da lì la risposta di un tifoso: “Eh ale Ibrahimovic gioca nello stesso campionato dove giochi tu”.

Non si è fatta attendere la risposta simpatica di Matri, con tanto di frecciatina a Ibrahimovic: “Pensa che ha perso pure uno scudetto contro di me”, in riferimento all’anno in cui la Juventus è arrivata prima sul Milan nel 2012.

OMNISPORT