Ormai sono la coppia del momento: Berro e la conduttrice di Sky Sport hanno reso pubblica la loro relazione dopo le prime paparazzate

13-03-2023 15:09

La loro è una relazione pubblica, nota che comunque crea dissidi, conflitti sui quali Matteo Berrettini non è chiamato solo a rispondere, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ma deve ribadire quanto il loro rapporto sia una questione privata. E come ciò non lo abbia distratto dalla stagione in corso. Con Melissa Satta, ex velina moglie di Kevin-Prince Boateng, conduttrice per Sky Sport il sentimento è forte, intenso. Al pari delle offese e delle interferenze degli haters.

La storia tra Berrettini e Melissa Satta, perché suscita ostilità

La scelta di rispondere a una domanda sulla proprio vita privata, sentimentale, sopraggiunge quando i moti di insofferenza, estremamente critici, attraverso i social non sono più da trattare con indifferenza, secondo Berro.

“Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale, e anche qui mi spiace che una cosa talmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Al di là degli haters mi spiace per quelli che di tennis ne sanno: non sono critiche costruttive e non ne capisco le ragioni”.

Satta, la quale sarebbe co responsabile dei risultati deludenti del giocatore romano. Il calo di prestazione di questi ultimi mesi e recentissima (condivisa anche da Musetti ), che in troppi imputano al personaggio pubblico più che allo sportivo che è reduce da una stagione molto difficile, ha provocato un’ondata di commenti anomali – e mai benevoli – che ha interessato anche, la quale sarebbe co responsabile dei risultati deludenti del giocatore romano.

La lotta contro gli haters

“Più diventi esposto – neanche famoso- e più diventi bersaglio di attacchi, soprattutto se le cose non vanno come vorresti, o come la gente vorrebbe. Personalmente non ho alcun dubbio rispetto a quello che sto facendo. Non sento di aver preso una strada diversa dal tennis. Sono lo stesso ragazzo di sempre”, afferma Berrettini.

Travolto dall’attenzione dei media, anche per via della storia che sta vivendo con Melissa Satta e il campione di tennis è chiamato a maneggiare una materia delicata, come la propria immagine abbinata a un personaggio altrettanto noto e celebre, almeno in Italia.

E ciò da quando, oltre alle indiscrezioni, la stessa Satta ha deciso di condividere sui propri account social ufficiali le foto che la ritraggono con amiche e amici, raccolti in un locale milanese, per festeggiare il suo compleanno.

Berro si intravede accanto a Meli, baci e abbracci e sorridi che esprimono facili entusiasmi. Insomma non c’è più nulla da mantenere strettamente riservato.

Berrettini-Satta, derby d’amore

Come sia nata la loro storia non è certo, ma sono comparsi insieme sugli spalti dello stadio di San Siro per seguire il derby Inter-Milan (Satta è una tifosa del Milan da sempre e vanta un passato da calciatrice) senza nascondersi ai fotografi che li avevano già intercettati non molto distanti dalla residenza milanese della presentatrice, separata da Kevin Prince Boateng (che si è risposato con la nuova compagna, l’influencer e imprenditrice Valentina Fradegrada), a mesi di distanza dall’ufficialità dell’addio a Mattia Rivetti, ex proprietario del marchio Stone Island.

L’avvistato di Berrettini

Berro sarebbe stato fotografato all’uscita da un albergo che si trova a pochi metri dall’abitazione della conduttrice, la quale ha scelto di continuare a vivere a Milano con il figlio Maddox, nato dal matrimonio con l’ex calciatore di Milan e Monza, per garantire più continuità alle esigenze e ai legami della sua famiglia e proseguire i suoi impegni professionali che si stanno indirizzando sempre più verso il mondo della televisione, nonostante ciò non abbia impedito a Melissa di coltivare i suoi progetti sui social e nel mondo del fitness.

Dalla sua, invece, Berrettini interrotta la relazione con la collega Ajla Tomljanovic è stato affiancato a diverse possibili nuove fidanzate. Ma con Melissa è uscito allo scoperto, abbandonandosi a uscite e appuntamenti pubblici che aveva preferito scansare per evitare quella furia degli haters per quel che si annovera nella normalità.

