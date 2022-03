Matteo Berrettini al centro del gossip: il gesto di Ajla Tomljanovic

17-03-2022 13:24

L’epilogo, sui campi di Indian Wells, non è stato benevolo: Matteo Berrettini ha chiuso la sua esperienza con una certa malinconia, mentre l’altro volto del futuro azzurro del tennis, Jannik Sinner, ha preferito ritirarsi. Berro, in particolare, ha combattuto mostrando a tratti nervosismo e irrequietezza, cercando attraverso questi segnali di insolita frenesia di ritrovare i colpi migliori del suo repertorio che qui, sono mancati.

Forse Matteo risente dell’eccesso di attenzione che sta sostenendo, senza alcuna esperienza precedente e nel ruolo di personaggio pubblico ancora acerbo, impreparato al clamore mediatico suscitato dalle sue non scelte. Anche e soprattutto quanto riguarda la sua relazione con Ajla Tomljanovic.

La crisi tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic

Dopo gli allenamenti agli Australian Open, lo scambio di battute e opinioni a bordocampo, il tifo sempre impassibile di lei dalla tribuna, qualcosa si è offuscato. Secondo le indiscrezioni che si rincorrono, in questi ultimi giorni, la coppia si sarebbe allontanata progressivamente.

Fino alla separazione social, consumatasi grazie alla netta cesura decisa dalla tennista croata che ha vissuto con Berrettini anche il lockdown, negli Stati Uniti. E che si è decisa a cancellare un passato recente dalle foto pubblicate sul suo profilo.

L’addio social di Ajla Tomljanovic a Berrettini

Ajla non è ricorsa a comunicati ufficiali, note e quanto ci ha abituato il vecchio sistema di comunicazione: la Tomljanovic ha deciso di rimuovere ogni foto che la ritrae insieme al campione romano dal suo account Instagram.

Una scelta che non è esattamente un trend: Ajla ha cancellato dei momenti di gioia e serenità condivisa con Matteo Berrettini che da anni, ormai, era al suo fianco e con il quale aveva impostato un programma di preparazione fisica ai tornei e ricalibrato anche i loro impegni per trascorrere quanto più tempo comune, iscrivendosi anche a sempre più tornei comuni. Come aveva spiegato in una recente intervista proprio Berrettini.

La reazione di Matteo Berrettini

Se Ajla ha scelto la strada social, Matteo ha preferito tacere. E lasciare lì, dove è sempre stata la foto che ritrae Berrettini e Ajla al Met Gala, ospiti di un evento di popolarità indiscussa e che ha segnato in qualche modo un ritorno alla gioia, alla serenità dopo i difficili mesi vissuti con l’esplosione della pandemia da Covid-19. Era appena dopo l’estate, a settembre.

Ma sembra già essere trascorso un tempo indefinito, che rimarca quanto sia possa consumarsi velocemente un post.

