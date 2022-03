Terzo matrimonio per Boateng, stavolta nel Metaverso

17-03-2022 21:15

Kevin-Prince Boateng e l’influencer bergamasca Valentina Fradegrada si sposeranno l’11 giugno in una location top secret, ma anche nel Metaverso. Lo ha dichiarato la futura sposa in un’intervista a Vanity Fair. Sui social, intanto, è diventato virale il video con la proposta di matrimonio fatta lo scorso dicembre dal 35enne ex calciatore di Milan e Monza, oggi all’Hertha Berlino, che in realtà aveva già provato a chiederle la mano dopo tre mesi di relazione: “In quell’occasione non avevo l’anello, non avevo niente. Solo il kebab che stavamo mangiando – racconta ridendo Boateng -. Con lei ho trovato ciò che ho cercato per anni: la pace. Stiamo in casa per giorni e stiamo bene”, ammette.

Sarà, invece, tutt’altro che all’insegna della semplicità il loro matrimonio: “Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri fans. Inoltre abbiamo chiesto a un designer di New York di realizzare una collana da indossare il giorno del matrimonio, che conterrà una goccia del mio sangue e una goccia del suo”.

OMNISPORT