Matteo Berrettini e Melissa Satta, voci di crisi: l'indiscrezione in tv su Rai 2 e gli indizi social

La "bomba" lanciata dall'esperto di gossip Santo Pirrotta coinvolge la coppia d'oro formata da Matteo e Melissa: "Non arriveranno a San Valentino". E spunta qualche indizio.

06-02-2024 11:24

Tra un po’ sarà tempo di San Valentino ma girano voci di crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Il campione e la modella/showgirl fanno coppia fissa da circa un anno: furono paparazzati insieme per la prima volta a gennaio 2023, in occasione di una partita di basket dell’Olimpia Milano, e da allora non si sono più lasciati. Matteo ha accompagnato Melissa in diverse circostanze pubbliche, la Satta ha seguito il compagno ai quattro angoli del mondo, facendo il tifo per lui dalle tribune. Ma sulla coppia, che tanto – e molto spesso in modo inopportuno – ha fatto discutere, adesso si addensano delle ombre.

Lo scoop di Pirrotta: Matteo Berrettini e Melissa Satta in crisi

A lanciare il sassolino nello stagno è stato Santo Pirrotta, esperto di gossip, nel corso del programma Citofonare Rai 2. L’astrologo Simon & The Star stava iniziando la sua carrellata di previsioni sui segni dell’oroscopo, partendocome di consueto dall’Ariete e dai dubbi in arrivo in amore; Pirrotta ha colto la palla al balzo ed è intervenuto per lanciare la clamorosa indiscrezione. “Simon ci becca sempre”, ha sentenziato l’esperto. “Ho una bombetta su una coppia famosa, uno scoop su un Ariete in crisi con la fidanzata. Di chi si tratta? Lo dico: Matteo Berrettini. È in crisi con Melissa Satta, vedremo se arriveranno a San Valentino“.

Gli indizi social: il weekend di Melissa e i problemi di Matteo

Illuminati dalla segnalazione di Pirrotta, gli altri “esperti di gossip” sono andati a caccia di riscontri spulciando tra i profili social dei due vip, Berrettini e Satta. Ma non solo. Fino a qualche mese fa le foto dei due insieme si sprecavano, così come le occasioni in cui i due si sono fatti vedere insieme. Ma da alcune settimane, i due non compaiono più accanto. Avevano pensato al Capodanno in Marocco, prima del cambio di programma deciso da Matteo su input del nuovo allenatore, Francisco Roig: meglio prepararsi a Monte Carlo. Melissa ha trascorso un weekend a St. Moritz con amiche, poi ha preso parte a una sfilata di Moncler. Le ultime su Berrettini? Dopo il forfeit per gli Australian Open, ora è arrivato fresco fresco anche quello per Indian Wells.

Berrettini-Satta, coppia d’oro e unita a dispetto dei veleni

Insomma, di indizi per dar credito all’anticipazione di Pirrotta ce ne sarebbero, manca però la prova definitiva e sia Matteo che Melissa hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla questione. I due sono sempre stati molto uniti anche e soprattutto a dispetto di critiche e veleni piovuti addosso dai social, soprattutto dopo i problemi fisici accusati da Berrettini. Una coppia d’oro, affiatata e moderna. Che ora, forse, è chiamata ad affrontare una crisi. Chissà se l’amore sarà più forte di tutto.