Matteo Berrettini trionfa al Queen's: ora punta Wimbledon

Matteo Berrettini trionfa sull’erba di Londra e ora punta deciso Wimbledon. Il tennista romano ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera sull’erba, imponendosi in finale al Queen’s sul beniamino di casa Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-7(5/7), 6-3.

Per Berrettini è il quinto torneo vinto nel circuito Atp, il secondo quest’anno dopo la vittoria a Belgrado. “Non voglio offendere gli altri trofei, ma questo è il più bello. Io come Boris Becker, vittorioso all’esordio? Pensare al mio nome e al suo accostati è incredibile. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino, questo torneo lo guardavo da piccolo in tv. Partita dura, ringrazio tutti. Norrie bravissimo, sono sicuro inizierà a vincere a breve”.

“19 ace? Non ho verificato il numero, ma serviva andare forte sul servizio. Abbiamo giocato una bella finale e spero il pubblico si sia divertito. Wimbledon? Sono arrivato qui giovedì, è facile adattarmi, mi sono divertito”.

OMNISPORT | 20-06-2021 17:02