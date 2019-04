Matteo Boniciolli va alla carica contro chi non paga

Matteo Boniciolli, coach della VL Pesaro, va giù piatto parlando con il Corriere del Trentino: "In Belgio qualcosa non torna il club viene fermato prima di potersi giocare la promozione, così dovrebbe funzionare dovunque: se i conti non sono a posto stai a casa".

"In Italia ci sono realtà che stanno combattendo per lo stesso obiettivo e possono contare su solidità finanziaria e progettuale, altre che sono in ritardo con gli stipendi o ingaggiano giocatori venendo meno a determinati obblighi. Mai come quest’anno problematiche extracampo stanno incidendo pesantemente, e non è facendo finta di nulla che la questione si risolve" aggiunge.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 11:10