Matthaus non ha dubbi: "Haaland a breve lascerà il Borussia Dortmund"

Quale sarà il futuro di Haaland? Lothar Matthaus, a riguardo, non ha dubbi. Il norvegese, uno degli attaccanti più forti al mondo e a soli 20 anni destinato a una carriera da leggenda, secondo l’ex Bayern non resterà ancora a lungo al Borussia Dortmund: “Per diversi motivi ritengo che un giorno, neanche troppo lontano, Haaland non giocherà più al Dortmund e farà il passo successivo. È già pronto per il grande salto in un top club d’Europa“.

Per Matthaus, averlo portato in Germania è stato già un successo: “Haaland è una vittoria non solo per il Dortmund ma per l’intera Bundesliga – ha detto Matthaus al sito della Bundes -. Il Borussia deve essere contento di averlo preso perché è un attaccante adatto ad un club che gioca un calcio offensivo. Ha soli 20 anni ed è una macchina perfetta. È un attaccante straordinario: lui non corre… vola. Haaland è un giocatore che in attacco non solo è capace di far gol, ma sa anche trascinare la squadra. È un giocatore completo e soprattutto è un calciatore che sa cosa deve fare. Lavora molto anche in difesa e questo è sempre un qualcosa che mi piace molto. Non è uno che si limita a stare in avanti, ma lavora per la squadra e i compagni. Questa positività che irradia è contagiosa“.

OMNISPORT | 22-12-2020 14:20