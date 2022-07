Matthäus: "Non so se Ronaldo sia adatto al sistema del Bayern"

04-07-2022 20:39

Cristiano Ronaldo vuole cambiare aria. Il suo futuro potrebbe essere lontano dal Manchester United, che nella prossima stagione non giocherà in Champions League. Tra le varie possibilità come nuova squadra del portoghese c’è anche il Bayern Monaco. Ma secondo l’ex giocatore dei bavaresi e dell’Inter, Lothar Matthäus, non sarebbe la scelta giusta.

Queste le sue parole riportate da skysport.de: “Cristiano continua a essere un grande realizzatore. Non sarebbe una firma in vista del futuro, perché ha 37 anni e sarebbe un titolare fisso. Non so se sia adatto al sistema del Bayern Monaco, ma resta eccezionale. È uno dei migliori attaccanti di tutti i tempi e di sicuro segnerebbe 30 gol circa“.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE