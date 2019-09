Mattia Binotto avvisa Vettel

Il giorno dopo il trionfo a Monza con Charles Leclerc, in Ferrari è tempo anche di riflessioni sul momento di Sebastian Vettel. Il tedesco, ancora senza vittorie in stagione, sta inanellando errori in serie. Quello commesso nel Gp d’Italia ha tolto al Cavallino una possibile doppietta.

Il team principal di Maranello, Mattia Binotto, non ha fatto mistero della situazione in un’intervista concessa a Sky Sport 24: "Seb ha commesso un errore e l'ha pagato cara, così come l'abbiamo pagato caro noi come squadra, perché sono convinto che avrebbe fatto podio anche lui. Adesso dobbiamo fare in modo che non si ripeta più. Ma Vettel è un campione del mondo e non gli si insegna a guidare".

Ovviamente differenti i toni di Binotto nel commentare l'impresa di Leclerc: "Charles è forte: lo è nel corpo a corpo e anche in gara. Noi lo sapevamo e ora se ne stanno accorgendo anche gli altri".

SPORTAL.IT | 09-09-2019 21:42