Mattioli provoca: La Juve non deve andare a giocare a Firenze

L’allarme è scattato durante la sosta: i cori inneggianti all’Heysel che si sono sentiti durante la festa della Fiesole a Firenze hanno fatto riaccendere il semaforo dell’emergenza in vista di Fiorentina-Juventus di sabato. Il ricordo della vergogna dello scorso anno, quando fu oltraggiata anche la memoria di Scirea, è ancora vivo e le parole di Commisso e del sindaco di Firenze non sembrano aver riportato la situazione alla normalità. Resta dunque l’apprensione al punto da spingere Mario Mattioli a una clamorosa provocazione.

IL TWEET – Il giornalista Rai su twitter scrive: “Io mi illudo romanticamente che un giorno, vicino o lontano che sia, un Presidente della Juventus decida di NON effettuare la trasferta a Firenze. Partita persa, multa, penalità? Non fa nulla, credo che tutti i tifosi italiani per bene approveranno”. Sui social si scatena la polemica: “Vale per i presidenti di altre squadre che devono andare a giocare a Torino con la Juve?” o anche: “Quando Agnelli dava il consenso agli ultras di far entrare i striscioni su superga era tutto apposto?”.

LE REAZIONI – La maggior parte dei follower però si divide: “Io opto per un 0-4 a Firenze e 10 scudetti consecutivi (con doppietta di Bernardeschi e Cuadrado) . Fa più male” o anche: “La Juve come nessun altro dovrebbe farsi “giustizia” da sola, dovrebbe lottare perché le figure preposte facciano il loro dovere e per introdurre regole per modernizzare gli stadi, filmare quei p.. e sbatterli fuori dagli stadi. Se vogliono grugnire lo facciano nei porcili”, oppure: “Tanto la penalità la recuperiamo …almeno sarebbe un campionato più stimolante”. La proposta trova pareri favorevoli e contrari: “A nessuno fregherebbe niente di questo atto di denuncia. Continuerebbero ancora di piu’ a insultare la memoria dei nostri morti, in piu’ compiacendosi di aver rubato 3 punti” o anche: “Caro Mario, non ne dovremmo giocare molte di partite in trasferta, vedasi Napoli, Inter, Milan, Bologna, Parma, Bergamo, Genova, Brescia,Cagliari, ecc” e infine: “Credo sia più significativa una presa di posizione forte dell’ Fiorentina. Magari, se non scendessero loro in campo per dimostrare sdegno, forse qualcosa in più la si otterrebbe. Non deve essere la Juventus a tirarsi indietro”.

SPORTEVAI | 11-09-2019 11:05