Maturità e Wimbledon: Tartarini svela il programma di Musetti dei prossimi giorni

Un piccolo cambiamento dell’ultim’ora ha fatto slittare i piani che Lorenzo Musetti e il suo entourage avevano preparato nel dettaglio per approcciare nel migliore dei modi Wimbledon, il terzo Slam stagionale.

Lo slittamento delle date della maturità, infatti, ha costretto il carrarese e il suo team ad apportare delle modifiche in corso d’opera al programma originale che ora, tra sessioni di studio e allenamenti sul verde, sarà decisamente molto più concentrato.

“L’esame era programmato per mercoledì 16 giugno e la scuola ci aveva garantito quella data ma alla fine il presidente di commissione ha optato per un altro giorno che sarà il 20 o il 21 giugno. Noi eravamo iscritti a Maiorca e convinti di fare l’esame il 16 ma è andata così e non sarà un problema. Ci riposeremo e ci alleneremo” ha spiegato Simone Tartarini.

Tutto questo avverrà nei pressi del circolo frequentato dal tecnico, lo Junior Tennis San Benedetto, dove è stato allestito un campo da tennis che permetterà al giovane azzurro di prepararsi in tranquillità evitando lunghi spostamenti che lo avrebbero certamente affaticato.

“Ci hanno chiamato da tutta Italia per ospitarci sui campi in erba. Alla fine, però abbiamo pochi giorni per restare tranquilli e visto che Lorenzo ha la maturità, impegni con gli sponsor e altre cose non mi sembrava utile stare in giro. Vicino al mio circolo c’è un campo da calcio comunale e abbiamo avuto il permesso di farci un campo da tennis. L’erba è omogenea, il rimbalzo non sarà perfetto ma è una buona soluzione. Alla fine noi ci adattiamo: i problemi non vanno creati ma risolti e noi ci muoviamo di conseguenza.

Partiremo per Wimbledon mercoledì 23 giugno arrivando così con qualche giorno d’anticipo” ha infine rivelato coach Tartarini.

